Elezioni europee, il tour di Stefano Bonaccini nel Ravennate

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, capolista della circoscrizione Nord-Est alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, sarà protagonista di vari appuntamenti elettorali in provincia nei prossimi giorni. Giovedì alle 18:30 parteciperà all’iniziativa dal titolo “A un anno dall’alluvione” in piazza Foro Boario a San Pietro in Vincoli, incontro al quale prenderà parte anche il sindaco Michele de Pascale; poi alle 20:30 Bonaccini si trasferirà a Cervia per incontrare il candidato sindaco Mattia Missiroli nell’area della torre San Michele. Infine Bonaccini sarà anche alla festa dell’Unità di Lugo il 25 maggio alle ore 21.