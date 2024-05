Elezioni europee, voto domiciliare per gli infermi che non possono uscire da casa

C’è tempo fino a lunedì 20 maggio per l’invio all’ufficio elettorale del Comune di Ravenna della richiesta di essere ammessi al voto a domicilio da parte degli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e degli elettori affetti da gravissime infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione con qualsiasi mezzo di trasporto. Entro lunedì 20 maggio gli interessati devono far pervenire all’Ufficio elettorale del Comune di Ravenna una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.

La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore vive e, possibilmente, un recapito telefonico. Occorre, inoltre, allegare la copia della tessera elettorale e la certificazione sanitaria appositamente rilasciata dal funzionario medico dell'Asl. Tale certificazione medica dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di infermità, decorrenti dalla data di rilascio del certificato, o le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato, infine, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il modello di dichiarazione e altre info sono reperibili sul sito Internet del Comune oppure direttamente all’ ufficio elettorale, viale Berlinguer 30, piano terra, tel.0544 482283, mail elettorale@comune.ra.it aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30. La richiesta di visita, per il rilascio del certificato medico per “Voto domiciliare”, deve essere fatta al servizio Igiene pubblica dell'Ausl telefonando allo 0544.286698 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.