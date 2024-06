Elezioni, l'ex senatore pentastellato Girotto a Lugo per sostenere la candidata sindaca Zannoni

Si è tenuto oggi a Lugo un incontro che ha visto la partecipazione del già senatore del Movimento 5 Stelle per la XVII E XVIII Legislatura Presidente della Commissione Industria, Gianni Girotto, i candidati della lista Lugo in Movimento nonché attivisti del Movimento 5 Stelle a Lugo, la candidata sindaca Elena Zannoni, che si candida alle prossime amministrative che si terranno in concomitanza con le elezioni europee il prossimo 8 e 9 giugno. Della lista di centrosinistra che sostiene Elena Zannoni fanno parte anche esponenti del Movimento 5 Stelle, tra cui Mauro Marchiani Capolista e portavoce per il mandato 2019-2024, che ha introdotto l'evento.

"Si è parlato di Comunità Energetiche Rinnovabili e della importanza della produzione della energia elettrica da fonti rinnovabili, attenti cittadini hanno seguito l'incontro con interesse. Grazie a tutti!”, riferisce il coordinatore provinciale del M5S Massimo Bosi. Elena Zannoni: “Nel programma di coalizione grandissima attenzione è dedicata alle tematiche dell'ambiente e della transizione energetica, tra queste abbiamo incluso la promozione delle CER e di nuove modalità di progettazione della città che tengano conto delle innovazioni in ambito di fonti rinnovabili”.