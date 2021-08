Elezioni, fissati orari e sede di presentazione delle liste dei candidati

La presentazione delle liste di candidature alla carica di sindaco e consigliere per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi, che dovrà avvenire entro le 12 di sabato 4 settembre, è fissata nella Residenza municipale di piazza Del Popolo 1 (stanza 20 zona G), nei seguenti orari: venerdì 3 settembre, dalle 8 alle 20, sabato 4 settembre, dalle 8 alle 12. Per evitare assembramenti sarà disponibile la sala Mosaici per eventuale attesa.

Negli stessi giorni e orari è disposta l’apertura straordinaria dell’ufficio elettorale di viale Berlinguer 54 (secondo piano) che nei giorni immediatamente precedenti la presentazione delle liste, martedì 31 agosto - mercoledì 1 settembre- giovedì 2 settembre, sarà aperto anche nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale telefonando al numero 0544482283 oppure inviando una mail a elettorale@comune.ra.it.