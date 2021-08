Elezioni, Francesconi (Pri): "Prioritaria la rotonda all'uscita dell'A14"

"Uno dei punti maggiormente messi in evidenza dagli abitanti del forese, è la necessità di mettere in sicurezza i punti critici della viabilità extra urbana", afferma Chiara Francesconi

Tra le priorità del programma elettorale del Partito Repubblicano c'è la realizzazione di una rotonda tra l’uscita autostradale fra Fornace Zarattini e San Michele. "Nel programma del Partito Repubblicano, redatto attraverso il confronto con associazioni di categoria e cittadini, uno dei punti maggiormente messi in evidenza dagli abitanti del forese, è la necessità di mettere in sicurezza i punti critici della viabilità extra urbana", afferma Chiara Francesconi, capogruppo e candidata alle prossime elezioni amministrative per il Partito Repubblicano, che commenta "positivamente la prossima realizzazione di due rotonde sul Dismano, strada che subisce a livello di traffico le traversie della parallela E55".

"Purtroppo non tutte le pertinenze sono di Provincia o Comune di Ravenna, uno dei nodi irrisolti da tanto tempo è l’uscita autostradale fra Fornace Zarattini e San Michele dove frequentemente si verificano incidenti anche drammatici - aggiunge -: per questo il Pri ha raccolto le richieste da parte dei cittadini della zona e chiederà alla prossima Amministrazione l’impegno di farsi interprete presso la Società Autostrade che ne ha la competenza, di realizzare la tanto agognata rotonda per la cui realizzazione gli spazi non mancano". Francesconi ribadisce "l’importanza di trovare accordi con le aziende come Anas, Società Autostrade o RFI per gli attraversamenti ferroviari, per mettere in sicurezza il nostro territorio".