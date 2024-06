Elezioni, Giovani Democratici: "L’Europa è nera, si aprono tempi davvero bui"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

L’Europa è nera Da oggi si aprono tempi davvero bui, come giovani democratici siamo davvero preoccupati per il presente che stiamo vivendo ed il futuro che ci aspetta. È in corso un genocidio da più di 8 mesi e nessuno in Occidente sta facendo nulla. Noi studenti quando cerchiamo di far sentire la nostra voce veniamo ferocemente censurati a suon di manganelli e nonostante questo veniamo considerati pigri e non interessati a ciò che ci circonda. Quando manifestiamo per il clima siamo criminalizzati e ingiustamente processati, ma siamo sempre noi: quelli che amorevolmente vengono chiamati “angeli del fango”. Razzismo, misoginia, xenofobia e omotransfobia dilagano e sono incoraggiati dall’attuale governo. A Faenza hanno votato 25.449 elettori pari al 56,03% * PARTITO DEMOCRATICO 38,84% - 9.628 voti * FRATELLI D'ITALIA 25,29% - 6.269 voti * ALLEANZA VERDI SINISTRA 6,93% - 1.718 voti * MOVIMENTO 5 STELLE 6,32% - 1.567 voti * LEGA 6,01% - 1.489 voti * FORZA ITALIA 5,54% - 1.374 voti * SIAMO EUROPEI - AZIONE 3,96% - 981 voti * STATI UNITI D'EUROPA 3,64% - 903 voti * PACE TERRA DIGNITÀ 2,33% - 578 voti * LIBERTÀ 0,62% - 153 voti * ALTERNATIVA POPOLARE 0,39% - 96 voti * SUDTIROLER VOLKSPARTEI 0,15% - 36 voti Siamo contenti che la sinistra a Faenza abbia mantenuto una percentuale alta e continui ad essere la prima scelta dei cittadini, ma il consolidamento di Fratelli d’Italia ci preoccupa molto. Per questo vi chiediamo sentitamente di prendere posizione: - la Palestina deve essere riconosciuta come Stato e dobbiamo prendere una posizione contro l’occupazione illegale di Israele; - Non c’è più tempo! Il cambiamento climatico è in atto e serve progettare la città in funzione delle nuove esigenze contingenti per fronteggiare gli eventi estremi che subiamo impotenti sempre più spesso; - Servono spazi sicuri e liberi da linguaggio discriminatorio; I diritti non sono mai oppressione Decolonizziamo le nostre menti Palestina libera.

Giovani Democratici sez. Faenza