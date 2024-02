Elezioni di giugno, il Comune cerca scrutatori. Compensi aumentati con il nuovo decreto

Il Comune di Ravenna cerca scrutatori per le elezioni del prossimo 8-9 giugno. La Commissione elettorale comunale intende riconoscere la precedenza, per completare l’elenco degli scrutatori effettivi e per redigere l’elenco scrutatori supplenti, a disoccupati, soggetti in mobilità, cassaintegrati, esodati e studenti.

Gli interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità all’ufficio elettorale, entro il 12 aprile 2024, a mezzo posta elettronica (elettorale@comune.ra.it) o pec (elettorale.comune.ravenna@legalmail.it) o presentandosi direttamente in ufficio. Il modello per la domanda è disponibile presso l’ufficio elettorale o scaricabile dalla homepage del Comune: www.comune.ravenna.it. Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.

Qualora le domande pervenute nei tempi fossero in numero superiore a quelle occorrenti, si procederà al sorteggio pubblico tra gli iscritti all’Albo che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, inserendo quelli in eccesso nell’elenco degli scrutatori supplenti. Diversamente, nell’ipotesi in cui le domande pervenute dovessero risultare insufficienti, per i posti mancanti si procederà al sorteggio degli scrutatori attingendo tra tutti coloro che sono iscritti nel medesimo Albo. Per eventuali informazioni rivolgersi, anche telefonicamente (tel 0544 482283 centralino), all’Ufficio Elettorale.

Il decreto elezioni ha aumentato i compensi a forfait del 30% per le elezioni 2024: per gli scrutatori si passa dai precedenti 120 euro agli attuali 136, per i presidenti di seggio da 150 a 195.