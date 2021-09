Elezioni, i senatori Cangini e Aimi a Ravenna per sostenere Ancarani

In seguito, a Porto Fuori, il candidato Ancarani ha fatto visita ai commercianti del paese, in presenza del capolista di Forza Italia Nicola Tritto

Giovedì pomeriggio il candidato sindaco di PrimaveRa Alberto Ancarani ha tenuto un incontro presso il bar L'Alighieri insieme al senatore Andrea Cangini, al coordinatore regionale di Forza Italia senatore Enrico Aimi e al coordinatore provinciale di Forza Italia Bruno Fantinelli. In seguito, a Porto Fuori, il candidato Ancarani ha fatto visita ai commercianti del paese, in presenza del capolista di Forza Italia Nicola Tritto, chiudendo il pomeriggio con un aperitivo alle 18.30 presso il bar Coyote di Via Staggi.