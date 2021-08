Elezioni, il candidato sindaco Panizza (3V) incontra gli elettori

"In questi confronti stiamo ricevendo consigli che ci aiutano a creare soluzioni per migliorare la qualità della vita a tutti i ravennati", afferma Panizza

Continua l’avvicinamento alla scadenza elettorale di 3V Ravenna, che organizza una serie di incontri per dialogare con i ravennati. “Il contatto coi cittadini che stiamo promuovendo, ci sta regalando grandi soddisfazioni - dice Emanuele Panizza, candidato sindaco della lista - In questi confronti stiamo ricevendo consigli che ci aiutano a creare soluzioni per migliorare la qualità della vita a tutti i ravennati. Inoltre le tematiche care a 3V trovano gradite conferme tra i partecipanti a questi incontri. Il tutto in linea con la nostra visione di rispetto della vita”.

I prossimi incontri con i cittadini saranno: domenica alle 9 a Porto Corsini in via Terzo Sirotti, poi alle 10.15 a Casalborsetti in via Casalborsetti di fronte a via Nino; martedì alle 20.30 a Mezzano in Piazza Donati e giovedì 26 agosto alle 20.30 a Sant’Alberto in Piazza Garibaldi.