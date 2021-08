Elezioni, il gruppo Ravenna Cinque Stelle chiede il riconoscimento della lista al Movimento

Potrebbero esserci presto delle novità per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle a Ravenna. Il gruppo Ravennacinquestelle e Marco Maiolini chiedono infatti una certificazione formale della propria lista al Movimento, così da potersi presentare alle prossime amministrative di Ravenna. "In questi ultimi mesi il Movimento 5 Stelle è passato attraverso una grande rivoluzione culminata con il voto al nuovo statuto e la scelta di Giuseppe Conte come nuovo capo politico - afferma il gruppo Ravennacinquestelle - Ora che le bocce sono ferme e si conoscono le regole entro le quali si muoverà la nuova struttura del Movimento, abbiamo inoltrato la richiesta di certificazione della nostra lista per le elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre".

"Siamo molto fiduciosi che il lavoro svolto senza soluzione di continuità in questi ultimi 5 anni porti ad un riconoscimento formale da parte del Movimento 5 stelle. Un lavoro che, svolto sempre e solo sul territorio, ha portato a tanti risultati concreti soprattutto grazie all'impegno del consigliere civico Marco Maiolini che, all’interno di un Consiglio comunale dove non c’era nessuna eletto del M5S, è riuscito ugualmente a portare avanti idee e temi a noi cari, mantenendo così costantemente vivi gli ideali 5 Stelle a Ravenna - prosegue il gruppo ravennate - In questa ultima fase, è inutile negarlo, vi è stato un interregno che ha visto muoversi i diversi portavoce senza una guida precisa ma da oggi questa mancanza strutturale si spera sia stata superata".

"I cittadini hanno bisogno di persone capaci che conoscano la macchina amministrativa e la nostra lista, composta da persone preparate e competenti, è pronta per continuare questo percorso. Una conoscenza del territorio scaturita da anni di lavoro all’interno dei Consigli comunali, commissioni tematiche, incontri con i cittadini ed ultimamente partecipando a tutti gli incontri tematici della campagna del candidato sindaco Michele De Pascale. È solo tramite questa conoscenza e questo lavoro - conclude il gruppo Ravennacinquestelle - che abbiamo portato avanti in questi anni, che si riuscirà, con il voto che i cittadini ci daranno, ad incidere nelle scelte della nuova amministrazione che guiderà Ravenna per i prossimi cinque anni".