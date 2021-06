Elezioni, il Movimento 5 stelle presenta il "Contratto Etico Comunale"

"Contratto Etico Comunale". Questo il punto programmatico che il Movimento 5 Stelle Ravenna presenterà , mercoledì, al proprio punto informativo presso il mercato cittadino di Ravenna (largo Zaccagnini) dalle ore 8.30 alle ore 12.30. "Il Movimento 5 Stelle Ravenna ritiene indispensabile, che la tutela retributiva dei lavoratori prenda le mosse dall’amministrazione comunale - commenta Igor Gallonetto - referente M5S della città -. Il segnale forte, deve partire dagli enti locali, attraverso l’inserimento di una condizione inderogabile nei bandi di gara degli appalti del comune, che ponga un una retribuzione minima per i lavoratori delle imprese aggiudicatrici"



Continua Gallonetto: "La mortificazione retributiva dei lavoratori, deve cessare. Non è assolutamente vero che non ci sono persone, soprattutto giovani, che rifiutano offerte di lavoro. È vero invece che, spesso quelle offerte mascherano condizioni sottopagate, prive di regolamentazione contributiva e per di più con scarsa o assenza di sicurezza alcuna. Spesso si banalizza la situazione con frasi come: il lavoro ci sarebbe, ma non c’è la voglia di lavorare. Come se lavorare sottopagati e non in regola, fosse la colpa e non il contrario.



"Ovviamente non si deve generalizzare - precisa Gallonetto -. Ci sono imprenditori ed aziende di grande serietà, da sempre attente ai propri collaboratori; tuttavia il primo segnale forte, deve partire dall’amministrazione comunale. Dalla casa dei cittadini ravennati. L’esempio va dato dalla cosa pubblica, ecco perché con il Contratto Etico Comunale, il Movimento 5 Stelle Ravenna, vuole - partendo da una clausola nei bandi di appalto comunale, finanziati con i soldi dei contribuenti della città - porre l’accento sul lavoro, come elemento di dignità del singolo e tratto distintivo della collettività. Un principio questo, di portata costituzionale, da troppo trascurato".