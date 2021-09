Elezioni, il Partito repubblicano organizza l'incontro 'Ravenna città sicura'

Quello del 3 e 4 ottobre è un appuntamento elettorale importante per la città di Ravenna e per il Paese. Il Partito Repubblicano Italiano parlerà dei risultati conseguiti in questi cinque anni nel convegno organizzato dal Pri lunedì 20 settembre alle ore 18.00 “Ravenna città sicura: sicurezza attiva e partecipata”. L’appuntamento è al Caffè Corte Cavour.

“Se nel 2016 il tema della campagna elettorale era la sicurezza – sottolinea Eugenio Fusignani, capolista del Pri – nei cinque anni del mandato che si sta concludendo, grazie al nostro lavoro, abbiamo fatto in modo che la sicurezza diventasse solo una tema programmatico”.

Presiede e modera Alberto Gamberini, della segreteria Pri, introduce Giannantonio Mingozzi, candidato Pri. Sono attesi gli interventi di: Fabio Bonucchi, già comandante Centro Carabinieri Cinofili di Firenze e Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna; Benito Righetti, Volontario Anc; Giuseppe Testa, Direttore Tecnico Istituto di Vigilanza Cittadini dell’Ordine. Le conclusioni sono affidate a Fusignani.

“Ho ereditato una città con una forte percezione di insicurezza, ho e abbiamo lavorato su questo e se nel 2016 la sicurezza era il tema della campagna elettorale, oggi, cinque anni dopo, grazie al nostro impegno, è diventato un argomento programmatico - conclude Fusignani - Il comune ha ricevuto importanti riconoscimenti, come quello di Anci, per essere un comune virtuoso e sicuro e quello nazionale di Esri Italia, ma il più bel riconoscimento è sapere che ora la percezione dei cittadini e delle cittadine è quella di vivere in una città e in una comunità più pulite, più ordinata e più sicura”.