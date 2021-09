Elezioni, il Popolo della Famiglia presenta i suoi candidati e il suo programma

Il Popolo della Famiglia sabato mattina presso il mercato cittadino di Ravenna ha presentato alla città i suoi candidati al consiglio comunale e il suo programma elettorale a sostegno del candidato sindaco Alvaro Ancisi. “Siamo presenti in città per favorire la realizzazione di politiche a sostegno della famiglia, in particolare quella con figli - ha spiegato il capolista Eugenio Dima - Sino ad oggi tutte le amministrazioni comunali hanno avuto ben poca attenzione per le mamme e i papà, soprattuto quelli più giovani: noi cercheremo di incentivare politiche fiscali, servizi comunali e un’organizzazione della città stessa a favore di queste famiglie che hanno al loro interno quei bambini o ragazzi che saranno la futura classe dirigente della città”.

Presente anche Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme: "Il PdF, dopo avere eletto un consigliere comunale a Riolo Terme e a Cotignola, aver raggiunto ottimi risultati a Faenza e aver eletto due consigliere circoscrizionali a Ravenna, punta a portare in Comune nella città capoluogo di provincia una propria rappresentanza: serve sostenere il PdF per avere una voce fuori dal coro che sappia difendere e tutelare i bisogni primari delle famiglie, soprattuto quelle più in difficoltà a causa della crisi economica post pandemia”.