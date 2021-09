Elezioni, il presidente Bonaccini a Ravenna per sostenere de Pascale

Mercoledì il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sarà a Ravenna insieme al candidato sindaco Michele de Pascale. Il programma prevede alle 8.30 una colazione alla pasticceria Al Duomo in viale della Lirica; successivamente, alle 9.30, la visita al mercato cittadino di via Sighinolfi. Si fermeranno ai banchetti allestiti sul lato di viale Berlinguer, poi seguiranno alcuni impegni istituzionali - tra cui la conferenza per la concessione del servizio di assistenza passeggeri e di Stazione Marittima nel porto di Ravenna.