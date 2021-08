Elezioni, il senatore dei 5 stelle Romagnoli in visita a Ravenna

La Riviera Romagnola è in attesa delle elezioni amministrative e anche i candidati del Movimento 5 Stelle sono alle prese con confronti tra istituzioni e cittadinanza. Il senatore Sergio Romagnoli, segretario della 11esima Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) nonché membro della Inchiesta condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza luoghi pubblici e privati, farà tappa anche a Ravenna.

Venerdì Romagnoli, insieme al senatore Marco Croatti, sarà accolto da Igor Gallonetto, il referente M5S della città. In seguito, nel primo pomeriggio ci sarà l’incontro con Shelina Marsetti, candidata sindaco per le prossime elezioni amministrative a Montescudo Montecolombo, nel riminese, dove sarà presente anche sabato.

“La visita del Senatore Romagnoli è un segnale importante per i candidati del Movimento – dichiara Croatti – mostrare vicinanza tra istituzioni centrali ed enti locali è fondamentale. Gli attivisti e i privati cittadini devono avere occasioni di confronto: la politica non deve restare un comparto isolato, altrimenti corriamo il rischio di risultare inefficaci. Sono molto soddisfatto dell’entusiasmo con cui tutto il M5S della Romagna ha aderito alla visita del senatore Romagnoli. Sarà un weekend impegnativo ma sono certo che anche il senatore ne sarà soddisfatto. Nel frattempo, ci tengo a ringraziare tutte le realtà che prenderanno parte alla visita e a ringraziare il senatore per la sua disponibilità”.