Elezioni, il viceministro Bignami: "Ponte ferroviario sul Santerno? Non è ammissibile lo scaricabarile"

L’alluvione e le conseguenze alle quali il territorio è ancora soggetto ad un anno di distanza da quei tragici momenti sono stati al centro dell’intervento introduttivo che il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami ha effettuato in apertura dell’evento di presentazione della lista dei candidati per il consiglio comunale di Lugo in corsa per Fratelli d’Italia organizzato nella sede FdI di Galleria Matteotti sempre a Lugo. La presenza del vice ministro era stata annunciata in mattinata quando, rispondendo all’invito di Matteo Parrucci, candidato sindaco della lista di centro destra “La Torre Civica” di Sant’Agata sul Santerno ha voluto eseguire un sopralluogo presso il ponte ferroviario sul fiume Santerno. "L’intervento di ricostruzione del ponte è da tempo oggetto di varie polemiche - viene ricordato -. In molti chiedono che il ponte venga collocato più su rispetto all’altezza attuale per scongiurare possibili nuove conseguenza in caso di alluvione".

“Ho contattato l’amministratore delegato di Rfi - ha esordito Bignami -. Il 18 mattina ci vedremo a Bologna per fare il punto. Va chiarito che non è competenza del Governo, ma non è ammissibile lo scaricabarile, i problemi vanno risolti. Sottoporrò nuovamente a Rfi la richiesta dei cittadini di alzare il ponte, ma bisogna essere chiari: se non c’è una manutenzione costante e periodica degli alvei e dei fiumi è inevitabile che il letto si alzi e si riduca la distanza tra fiume e ponte. Non è concepibile che si debbano sempre spendere milioni di euro rifacendo la ferrovia, per colpa di un teorismi ambientalista privo di buonsenso. Spettava alla Regione garantire in questi anni la pulizia del Santerno così come degli altri corsi d’acqua e l’alluvione di un anno fa è stata causata anche da questa incuria”.

I candidati

Successivamente, è stata presentata la lista dei 24 candidati al consiglio comunale di Lugo composta da Gian Marco Grandi, Fabio Petrone, Eva Pregu, Elena Borrelli, Ida Chiarini, Roberto Pascarella, Domenico Ferri detto Irshen, Riccardo Battaglia, Gianluca Dimonte, Maria Grazia Cornacchia, Anna Baraldi, Anna Bacchilega, Giovanni Cuccaro, Massimo Scentoni, Nerio Antonellini, Vidmer Amadori, Valerio Massimo Maiorana, Michelle Pia, Amalia Centolani, Samantha Pia, Antonella Sirica, Maurizio Gaudenzi, Sabrina Polita e Federica Vacchi. Alla presentazione erano presenti Rudi Capucci, coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, Alberto Ferrero, segretario provinciale di Fratelli d’Italia Ravenna, la senatrice Marta Farolfi, Stefano Cavedagna, candidato di FdI alle Europee e Francesco Barone, candidato sindaco di Lugo.