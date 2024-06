Elezioni, l'appuntamento del Pd a Lugo: "Ancora nessuna chiarezza sui ristori dell'alluvione"

“In un intero anno non è stato possibile ottenere risposte alla nostra richiesta relativa ai beni mobili per cui la domanda sorge spontanea: tale perdurante perdita di tempo non nasconde in realtà una volontà chiara di non procedere con i ristori al 100%, ma solo parzialmente?”. Questa la domanda fatta dai Comitati Riuniti Alluvionati e Franati dell’Emilia-Romagna nei giorni scorsi attraverso un documento unitario. Una domande che ora viene rilanciata dal Pd di Lugo. Si parlerà di questo giovedì 6 giugno, dalle ore 21 nel piazzale del Pavaglione di Lugo, insieme a Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Davide Ranalli, sindaco uscente di Lugo, ed Elena Zannoni, candidata per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

“È necessario – sottolinea Gianmarco Rossato, segretario del PD di Lugo – continuare a tenere alta l’attenzione sulla necessità dei ristori agli alluvionati, e in particolare di quei beni come cucine, mobili, elettrodomestici l’acqua dello scorso maggio ha danneggiato irrimediabilmente. Era un impegno preciso che chiediamo venga mantenuto, è un impegno che serve a tutti i cittadini e per il quale il silenzio dei candidati e dei funzionari locali del centrodestra è assurdo, se tengono a questo territorio dovrebbero rispondere ai loro cittadini e non agli obblighi di silenzio imposti da Roma. Chiediamo il rispetto dei cittadini e delle imprese del territorio, senza teatrini conditi di smentite, continui rinvii, e vaghe informazioni come abbiamo visto in questi giorni”.