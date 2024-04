Elezioni, l'assessore Corsini a Massa Lombarda per un incontro pubblico con il candidato sindaco Sangiorgi

Si terrà lunedì 22 aprile alle 20.30, presso la Sala Zaccaria Facchini – via Aurelio Saffi, 4 – a Massa Lombarda l’incontro “Massa Lombarda e il suo Centro storico. Attrattività, innovazione, riqualificazione”. Sarà presente l’assessore regionale al Commercio e al Turismo Andrea Corsini. L’evento è organizzato dal comitato elettorale del candidato sindaco per il centrosinistra Stefano Sangiorgi, che interverrà insieme alla consigliera regionale Mirella Dalfiume.

“Si tratta di una misura importante per il nostro territorio, sosterrà sia le imprese del commercio di vicinato, sia l’intera città in quanto gli interventi che rientrano nel bando sono finalizzati a favorire lo sviluppo dell’economia urbana attraverso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete dei servizi e degli spazi urbani” afferma Sangiorgi, attualmente assessore del Comune con delega all’ambiente, digitalizzazione, mobilità, protezione civile e candidato per il centro sinistra con la lista “Massa Lombarda futura” alle prossime amministrative. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.