Elezioni, l'impegno del Pri e l'alleanza con Azione tra amministrative ed europee

Nell’ambito del Patto Repubblicano che come PRI abbiamo concordato a Roma nel gennaio scorso con Carlo Calenda, alle prossime amministrative in Emilia Romagna saranno 8 i comuni nei quali il simbolo dell’Edera sarà presente negli emblemi sulle schede elettorali a fianco di Azione: tra questi, comuni capoluogo importanti come Cesena, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Per quel che riguarda la nostra provincia la lista “Patto per Lugo” coi simboli di PRI e Azione, sarà presente coi suoi 24 candidati a sostegno della candidatura di Elena Zannoni a sindaco della città estense. A Cervia invece l’Edera correrà da sola nel centrosinistra a sostegno della candidatura di Mattia Missiroli.

In chiave elezioni Europee il Patto ha determinato, in tutte le Circoscrizioni del Paese, la presenza del simbolo dell’Edera nell’emblema con Azione con la relativa presenza di 7 candidati al Parlamento Europeo. Nella Circoscrizione nord-orientale che include anche la nostra regione, nella lista guidata da Carlo Calenda, il PRI ha indicato l’avvocato ravennate Valeriana Masperi quale unica candidatura tra quelle presenti a rappresentare la tradizione repubblicana e mazziniana italiana, in particolare quella romagnola che a Ravenna ha radici antiche ben salde nel presente. Per il PRI, europeista nel Dna fin dalla Giovine Europa voluta da Giuseppe Mazzini nel 1834, il problema non è creare nuove regioni, ma creare nuove opportunità di crescita economica, di indipendenza energetica, di nuove tecnologie favorite anche dalle prospettive sviluppate dell’intelligenza artificiale insieme a politiche di un progresso culturale, sociale e sanitario che non lasci indietro nessuno.

Il tutto nell’ambito di un contesto che rafforzi l’Europa in senso federale: un’Europa politica e non solo monetaria, finalmente dotata di una propria politica estera e di difesa in grado di tutelare l’intero continente insieme ai singoli stati membri, soprattutto alla luce dei nuovi scenari geopolitici che stanno delineandosi coi conflitti in atto e, non di meno, con la prospettiva reale di un ritorno alla Casa Bianca di un’amministrazione non nuova nel perseguire un disimpegno americano dal contesto atlantico. Per questo il PRI ravennate ha già in programma manifestazioni pubbliche a partire da Alfonsine, poi al circolo Guerrini, a San Pietro in Campiano, a Cervia, a San Michele e a Lugo, per presentare la visione dei repubblicani sui problemi dei territori e dell’Europa.

Eugenio Fusignani - Segretario regionale Pri