Elezioni, la deputata dei 5 stelle a Ravenna per parlare di violenza sulle donne

Sabato 25 settembre alle 18 in Piazza Unità d'Italia al bar Nazionale sarà presente Sabrina Pignedoli, deputata M5S al Parlamento Europeo, per parlare della violenza sulle donne. Da poco più di un anno è stato attivato il "Codice rosso", uno strumento che permette alle donne vittime di violenza di chiedere aiuto e sopratutto uno strumento che si attiva subito per la tutela delle vittime. "Dopo anni di misure poco efficaci, il Movimento 5 stelle è riuscito ad intervenire sul codice penale - spiegano gli organizzatori - Garantire alle vittime un aiuto concreto da parte delle istituzioni oltre l'assistenza sanitaria, il supporto psicologico e anche economico visto che questo tipo di violenza, sopratutto in ambito familiare, è spesso legato ad un più ampio aspetto di "dipendenza" dal partner convivente. Le vittime di violenza non devono mai più sentirsi ingabbiate in un sistema che non riesce a proteggerle adeguatamente. Il coraggio di denunciare deriva dalla certezza della pena, nessuno deve avere paura di trovarsi di fronte il suo aggressore che sia un familiare o uno sconosciuto dopo pochi giorni dalla denuncia".