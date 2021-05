Elezioni, la Lega e Fratelli d'Italia attaccano De Pascale: "Slogan e parole vuote"

""Design thinking". Dietro un'espressione inglese fumosa inizia la campagna elettorale di De Pascale". Così Nicola Pompignoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale e Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, dopo la presentazione della campagna elettorale del sindaco Michele De Pascale. "Come sempre si riempie la bocca di slogan e parole vuote come "visione e gestione creativa", "inclusivo", "partecipare" - attaccano -. Parole che risuonano in campagna elettorale per nascondere la verità dei cinque anni del suo governo della città, quando è rimasto chiuso nei palazzi del potere, attorniato da un cerchio magico, lontanissimo dalla città e dalle proposte che possono nascere fuori dal loro ambiente settario".

"È evidente che de Pascale è in affanno e cerca trucchi per superare l'imbarazzo di avere di fronte un candidato come Donati, che a differenza sua conosce la città e chi la abita e ha una visione complessiva di come trasformare Ravenna in una città turisticamente appetibile e quindi più prospera e migliore - proseguono -. Ora escono rendering di come la città potrebbe essere, ma chi avrebbe potuto fare e non ha fatto se non il sindaco? Bisogna chiarire un punto che forse non è chiaro. Questa città è stata governata negli ultimi decenni dalle stesse persone, su cui ricadono le responsabilità delle tante occasioni perdute".

"Queste stesse persone, al cui vertice c'è proprio De Pascale, con che faccia e con che credibilità oggi avanzano proposte di ciò che avrebbero potuto fare e non hanno fatto? si chiedono -. Perché mai i cittadini dovrebbero dare credibilità alla parola di chi ha promesso e non ha mantenuto? Basti pensare che per bassi fini propagandistici lo stesso sindaco de Pascale ha firmato una petizione per realizzare un bike park all'ippodromo. E a chi era rivolta? A se stesso! Ha avuto 5 anni di governo come sindaco e non l'ha fatto. Con quale faccia ora firma una petizione a se stesso? Sfoggiando un eloquio anglofono De Pascale ha dichiarato: "Il claim è 'A Ravenna si può'". Sì. Si può finalmente rimandare a Cervia De Pascale e dare la città in mano a chi può farla davvero fiorire”.