Elezioni, la lista civica 'Siamo Brisighella' presenta i candidati e il programma

La lista civica SiAmo Brisighella, che candida a sindaco Loris Naldoni, invita tutti i cittadini brisighellesi a partecipare giovedi 9 maggio, nella sala polivalente del complesso Cicognani, alla presentazione ufficiale del programma elettorale e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. Durante la serata i cittadini avranno la possibilità di incontrare i candidati e conoscere la loro storia personale e il loro impegno per la comunità e per le attività di frazione.

Il programma della serata prevede un’ introduzione sul metodo partecipativo con cui è stato realizzato il programma a cui seguirà la presentazione delle priorità e degli obbiettivi che la lista civica intende perseguire per la costruzione della Brisighella del futuro. Alcuni candidati inoltre presenteranno il programma su specifiche tematiche di loro competenza. Seguirà un brindisi con vini locali.