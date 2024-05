Elezioni, la lista “Insieme per Lugo” racconta la nascita della prima comunità solare in città

Lunedì 13 maggio, alle 20.30, a Lugo presso l’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale Compagnoni in via Lumagni 26, avrà luogo una conferenza promossa dalla lista civica “Insieme per Lugo”, che sostiene la candidatura a sindaca di Elena Zannoni, sulla nascita della Comunità Solare di Lugo e sul futuro energetico sostenibile. "Il primo progetto di comunità solare è nato nel 2007 da un gruppo di lavoro dell’università di Bologna specializzato nella pianificazione energetica a livello comunale - spiega la lista di centrosinistra - Nel 2010 nasce la piattaforma tecnologica di comunità solare per permettere alle famiglie di scambiarsi l’energia prodotta localmente dagli impianti fotovoltaici. Nel 2015 è nato il Centro per le comunità solari, un’associazione privata senza scopo di lucro, spin-off dell’università di Bologna che ha il compito di studiare e sviluppare strumenti utili per accompagnare le famiglie nella transizione energetica verso un mondo solare, cioè alimentato da energia rinnovabile".

"La mission delle comunità solari è alfabetizzare i cittadini educandoli a diventare cittadini solari per cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica, realizzando le comunità solari, che si fondano sullo scambio di energia elettrica green tra Prosumer, Consumer, e e-Driver solari - proseguono dalla lista Insieme per Lugo - Il meccanismo di scambio delle piattaforme solari si basa sul contributo di ciascun cittadino. Chi possiede un impianto fotovoltaico mette in condivisione l’energia che produce in eccesso, che viene consumata dagli altri membri della piattaforma dando vita al meccanismo di scambio virtuale. Maggiore è il consumo da parte dei cittadini del surplus energetico prodotto, maggiori sono i vantaggi destinati alla Comunità".

2La comunità solare di Lugo, nata a luglio 2023 conta oggi su 15 iscritti tra Prosumer e Consumer ma punta a crescere per raggiungere le dimensioni delle comunità solari dei comuni dell’hinterland Bolognese attive da più di 10 anni. I benefici economici per i membri della comunità derivano dalla collaborazione con aziende locali che hanno bisogno di compensare le emissioni di CO2, in base alle nuove normative, per avere benefici nel loro bilancio di sostenibilità", spiega la lista. La serata condotta da Baldini Fiorenzo, candidato al consiglio comunale per la lista civica Insieme per Lugo, vedrà la partecipazione della candidata sindaca Zannoni. Interverrà il prof. Leonardo Setti dell’Università di Bologna, esperto di energie rinnovabili e storico promotore delle Comunità solari.