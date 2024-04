Elezioni, la lista 'Per Cervia' presenta i 16 candidati consiglieri

Il 23 aprile alle 14.30, al Café della rotonda di Milano Marittima si presenteranno i 16 candidati al consiglio comunale di Cervia appartenenti alla lista “Per Cervia”, progetto a impronta civica che coinvolge la lista civica Con Gianni Grandu - al servizio della comunità, Uniti per Cervia - Italia Viva e Partito Socialista Italiano, Azione con Calenda - Siamo Europei. In occasione della presentazione dei candidati consiglieri saranno anticipate anche alcune pillole del programma che la lista intende portare avanti nell’ambito della coalizione di centrosinistra, a sostegno del candidato sindaco Missiroli.

"Abbiamo scelto di svolgere la propria conferenza stampa in un luogo iconico del nostro territorio: la Rotonda Primo Maggio di Milano Marittima - spiegano dalla lista - Il nostro programma infatti ha dedicato ampio spazio allo sviluppo economico in generale e al ruolo strategico di Milano Marittima nell’ambito dell’economia cittadina nello specifico. Da parte di tutte le parti civiche e politiche coinvolte in “Per Cervia” è chiara e sentita l’esigenza di ridare a Milano Marittima slancio di sviluppo economico e azioni di rinnovamento, che devono fare ripartire non solo un turismo “di qualità”, ma anche valorizzare il territorio di Milano Marittima correlandolo alla storica identità della Città del Palanti, della Milano al Mare, della città dei fiori e della bellezza, del distretto impiantistico sportivo di alto livello che va rinnovato e implementato, riprendendo in mano il progetto che portò la nascita del Golf e del Tennis, limitrofi alla città ed integrati nella splendida Pineta".