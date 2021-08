Elezioni, la proposta di Fusignani (Pri): "Un delegato al mosaico per sostenere scuole, promozione e competenze"

E' stato dedicato al mosaico al maestro Rocchi e al ricordo di Pietro Barberini l'appuntamento dei "giovedì dell'Edera" nella sala del Circolo di San Michele. Nel corso dell'incontro si sono susseguiti gli interventi di Elena Pagani e Rita Servadei (candidate indipendenti per il PRI), Marcello Landi, Marco Bravura, Paola Babini, con la presenza di Valentino Montanari, Anna Spizuoco e Paola Miccoli e l'intervento conclusivo del capolista dell'Edera e vicesindaco Eugenio Fusignani.

Presente anche il candidato repubblicano Giannantonio Mingozzi che ha ricordato con commozione l'amico Barberini a tre anni dalla scomparsa: "Continua con noi la strada repubblicana del partito di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini e ci aiuta nell'impegno elettorale con i suoi scritti e le sue idee; in questa sala ricordiamo anche gli artisti di San Michele Romano Ballestrazzi e Archildo Babini, marinaio patriota e con Rocchi partigiano della 14esima compagnia, tutti ferventi repubblicani e mazziniani".

Marcello Landi, che ha sottolineato come sia ancora scarsa l'attenzione che si dedica alle scuole di mosaico sempre più confinate, ha illustrato poi le motivazioni della petizione al Comune per intitolare ad Antonio Rocchi il vicolo dove ha sempre abitato. Fusignani, capolista del Pri, ha ricordato infine l'impegno mantenuto dall'Edera per una sede in centro città dell'Accademia "e faremo di tutto affinchè si ufficializzi l'insegnamento del mosaico al Liceo Artistico e per un coordinamento vero tra le realtà di mosaico a Ravenna e per la tutela del patrimonio delle scuole artistiche. Per questo - ha concluso Fusignani - proponiamo l'istituzione del Consigliere delegato al mosaico con piena facoltà e risorse per sostenere scuole, promozione e competenze della più conosciuta arte ravennate nel mondo".