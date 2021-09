Elezioni, La Russa a Ravenna per sostenere Donati. E nei prossimi giorni arriva Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini torna a Ravenna per sostenere la candidatura di Filippo Donati, candidato sindaco del centrodestra appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia. L'appuntamento è previsto per venerdì 24 settembre alle 18 in piazza del Popolo. Domenica mattina, invece, ha fatto visita in città l'onorevole Ignazio La Russa, sempre per sostenere la candidatura di Donati. La Russa ha raggiunto la Tomba di Dante insieme allo stesso Donati, al coordinatore provinciale e capolista di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero e al coordinatore regionale di FdI Michele Barcauiolo.