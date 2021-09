Elezioni, la vicepresidente del Senato incontra Gallonetto e i candidati dei 5 stelle

I parlamentari Croatti, Sarti e Lanzi hanno accompagnato Paola Taverna, vicepresidente del Senato, all’incontro con Igor Gallonetto, candidato capolista Ravenna per il Movimento 5 stelle. "L’incontro con la senatrice Taverna è stato importante - spiega Gallonetto - Ci siamo trovati in piena sintonia sui temi che ho sempre considerato prioritari nella proposta politica che regge la mia candidatura. Con lei ho condiviso il quadro delle nostre iniziative programmatiche finalizzate a supportare i più fragili, i più bisognosi, gli anziani, le famiglie e quelle per far crescere l’occupazione. Da lei ho ricevuto un forte apprezzamento e l’assicurazione del pieno sostegno futuro".