Elezioni, lista De Pascale Sindaco: "Al via un laboratorio di idee per la città"

Vogliamo per prima cosa ringraziare tutti quegli elettori che ci hanno dato fiducia, riconoscendo la valenza del nostro progetto civico e le competenze dei nostri candidati. Abbiamo sfiorato il 6% di preferenze, e diventare la seconda forza della maggioranza è un risultato eccezionale raggiunto da persone che prevalentemente non hanno mai fatto politica attiva nei partiti. Ringraziamo Michele de Pascale per averci chiamato a rappresentarlo nella lista che portava il suo nome facendoci vivere un’esperienza per molti di noi nuova, ispirandoci e accompagnandoci in questo entusiasmante percorso. Vogliamo inoltre congratularci con Daniele Perini e Davide Buonocore che hanno ottenuto dai cittadini il mandato di rappresentarli a Palazzo Merlato.

Competenza e impegno sono state fin dal primo momento le parole chiave che ci hanno accompagnato in questi mesi, e ora non vogliamo disperdere questo patrimonio umano composto da persone con il proprio bagaglio, il proprio vissuto, il proprio lavoro. Persone mosse da una forte ispirazione civica, quella di impegnarsi e di essere presenti nella propria città. Cittadini senza connotazione all'interno delle forze politiche ma che vogliono aiutare l’attuale Amministrazione nella realizzazione del programma di mandato.

Forti di questo è giunto il momento di strutturare il progetto originale: un laboratorio d'idee permanente per chiunque sia disposto concretamente a mettere le proprie competenze al servizio di Michele de Pascale per supportarlo nel governare Ravenna al meglio nei prossimi cinque anni. Un gruppo apartitico e aperto a tutti, oltre ai candidati che hanno deciso di metterci la faccia, che possa essere sia una voce importante all'interno della città sia un luogo dove affinare l’educazione politica di tutti i cittadini. Una parte dell'elettorato appare disilluso e distaccato dalla politica: con la nostra presenza vogliamo dimostrare che è possibile invertire questa rotta.

I candidati della Lista de Pascale Sindaco