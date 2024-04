Elezioni, pronta la lista “Per Cervia” a sostegno del candidato di centrosinistra Missiroli

Il Cafè della Rotonda di Milano Marittima ha ospitato nel pomeriggio di martedì la presentazione ufficiale della lista dei 16 candidati al Consiglio comunale di Cervia appartenenti alla lista “Per Cervia” con il sostegno della “Lista Civica con Gianni Grandu - al servizio della comunità, Uniti per Cervia - Italia Viva e Partito Socialista Italiano, Azione con Calenda - Siamo Europei” alle prossime elezioni amministrative in programma per l’8 e 9 giugno.

“Le nostre idee vogliono contribuire a un progetto di città sostenibile orientato alla valorizzazione territoriale dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Per questa ragione il nostro programma mette al centro l’idea del ‘ben-vivere’, che riteniamo fondamentale per la crescita della qualità della vita dei cittadini e turisti” dichiarano i candidati della Lista Per Cervia.

"Il turismo del ben-vivere, la città dello sport, il benessere delle persone ma anche degli animali, le politiche culturali rivolte soprattutto ai più giovani, la città in sicurezza ed in generale programmi di sviluppo economico proposti nel nostro programma compongono una visione innovativa della città sulla quale è possibile riformulare anche le strategie di incoming turistico, ed un nuovo modo di pensare la ‘città in qualità’", proseguono dalla lista. I candidati sono 8 donne e 8 uomini di estrazione prevalentemente civica con alcuni rappresentanti politici: Rossella Fabbri, Bianca Verri – esponenti di Italia Viva, Alberto Fantini e Domenico Bevilacqua – esponenti di Azione, Corbelli Massimo e Tiozzi Francesca Enrica esponenti del Partito Socialista Italiano.

“Sono soddisfatto e molto motivato a coordinare questo bel gruppo di donne e di uomini- spiega il capolista Gianni Grandu - con esperienze differenziate e complementari che, aderendo al progetto di ‘Per Cervia’, hanno scelto di mettersi al servizio della nostra città portando un importante contributo sia nella definizione del programma, che nella visione complessiva di un progetto civico – politico che mette al centro dei propri obiettivi l’innovazione e la qualità a tutto tondo”. Di seguito l’elenco dei candidati al Consiglio Comunale di Cervia della Lista.

1. GRANDU Gianni, capolista - laurea in scienze sociologiche - Presidente consiglio comunale di Cervia e precedentemente Assessore nella Giunta Zoffoli e Coffari con deleghe di funzioni alla sicurezza, legalità, sport, scuola, welfare e comunità - 66 anni;

2. FABBRI Rossella, laurea in economia e commercio – imprenditrice, precedentemente Assessore nella Giunta Coffari con deleghe di sviluppo economico, del territorio e finanza pubblica - 50 anni;

3. DONATI Alberto, laurea in scienze politiche – bancario – precedentemente Assessore nella Giunta Zoffoli con deleghe di funzioni di sviluppo culturale – 60 anni;

4. FANTINI Alberto, laurea in architettura – libero professionista – anni 40;

5. AMATO Daniela, laurea in economia aziendale – imprenditrice - anni 46;

6. BEVILACQUA Domenico, laurea in pianoforte - docente di musica – anni 22;

7. BRIGANTI Michele, diploma - dirigente aziendale – anni 48;

8. CORBELLI Massimo, laurea in filosofia e scienze politiche - Presidente provinciale Aics Ravenna -anni 71;

9. FEDI Caterina, studentessa di psicologia e conservatorio – insegnante di musica – anni 20;

10. GRILLI Marina, laurea in psicologia – insegnante educatrice – psicologa – anni 41;

11. MANGANELLI Ilenia, diploma tecnico commerciale - commerciante -anni 47;

12. PAPA Tommaso, perito Industriale - Consigliere territoriale ANMIL-Ravenna - anni 66;

13. SVEZIA Antonio Emiliano, diploma di geometra - impiegato - consigliere comunale - anni 52;

14. TIOZZO Francesca Enrica, diploma turismo - operatrice turistica - anni 37;

15. TORRI Alessia, diploma tecnico commerciale - imprenditrice - membro della Proloco di Milano Marittima - anni 43;

16. VERRI Bianca, laurea in Scienze politiche - Presidente del consiglio di zona Cervia Centro – anni 71.