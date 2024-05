Elezioni a Lugo, Valgimigli (I Comunisti): "Dopo l'alluvione dobbiamo riprendere in mano la cura del territorio"

Partecipazione, stop ai subappalti al massimo ribasso, e ritorno alla gestione diretta di molti aspetti della cosa pubblica. E inoltre la tutela dell'assetto territoriale dopo il dramma dell'alluvione. Questa è la ricetta proposta da Secondo Valgimigli, candidato sindaco della lista “i Comunisti” per Lugo, formazione sostenuta da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Unione Popolare. 67 anni, ex dipendente di Società Autostrade e uomo di grande esperienza politica, Valgimigli in passato ha ricoperto l’incarico di assessore ai lavori pubblici della provincia di Ravenna e ha portato avanti lo stesso incarico anche all'interno del Comune di Lugo. Valgimigli era già stato candidato sindaco a Lugo nel 2014, fermandosi al primo turno e raccogliendo il 4,23%.

In vista delle elezioni di giugno, abbiamo fatto qualche domanda al candidato sindaco.

Perché ha deciso di candidarsi?

Le forze politiche che mi sostengono mi hanno insistentemente chiesto di ricandidarmi, poiché per me è la seconda volta. Avevo pensato di smettere dopo 30 anni di vita dedicata al lavoro e alla politica, ma visto che lavoriamo con un gruppo di amici ho accettato di ricandidarmi.

Cosa porterebbe delle sue diverse esperienze, politiche e non, nel governo della città, se venisse eletto?

Sicuramente la partecipazione, che in questi 10 anni è stata azzerata. Sono stato assessore a Lugo per 12 anni e mi sono sempre occupato di decentramento e lavori pubblici. Il decentramento era il nostro fiore all'occhiello: ogni scelta che l'amministrazione comunale prendeva per il territorio era comunque condivisa o discussa negli ambiti territoriali. Bisogna riprendere il rapporto con i cittadini che in questi anni è stato cancellato. Abito in una frazione, Villa San Martino, e qui l'ultima riunione per la circoscrizione è stata fatta il 7 aprile 2023, quando il regolamento prevede che almeno ogni due mesi le circoscrizioni si riuniscano, a prescindere dalla presenza di un amministratore.

Perché avviene questo?

È una domanda che andrebbe rivolta a chi ha amministrato in questi 10 anni. Credo che la partecipazione sia fondamentale. Ma se entreremo in Consiglio comunale porteremo anche un ragionamento sulla sanità, che va riportata in capo alla politica. Le scelte sono oggi demandate praticamente del tutto ai dirigenti, mentre dovrebbero passare prima dal vaglio dei Consigli comunali. I sindaci hanno il mandato delle scelte che verranno fatte in Consiglio comunale, non si può delegare. Il tempo della delega è finita. Altra cosa: a livello nazionale abbiamo una media di 3 morti al giorno a livello nazionale, quindi all'interno dei lavori pubblici va rivisto il codice degli appalti, dove bisogna vietare il subappalto e negare il massimo ribasso. Quando ero assessore provinciale, lo stato di avanzamento dei lavori veniva saldato se la ditta esecutrice presentava i cedolini dei versamenti all'Inps dei dipendenti. Queste sono cose fondamentali se vogliamo ridurre gli incidenti sul lavoro, che oggi sono una piaga.

Quali sono secondo lei le priorità da portare avanti e le criticità maggiori da risolvere a Lugo?

Vista l'esperienza di un anno fa, ormai che siamo a una anno dall'alluvione, secondo me la priorità è l'assetto territoriale. Bisogna riprendere in mano la cura del territorio e fare finalmente quello che quasi 20 anni fa fu deliberato, che erano i bacini di laminazione del Senio e del Santerno. Proprio per cercare di limitare dei fenomeni che non sono più sporadici, ma stanno diventando ormai usuali. Anche Lugo deve dotarsi di un sistema di laminazione delle acque che consenta la salvaguardia del territorio. Inoltre, assieme al Consorzio di Bonifica e l'autorità di bacino, la manutenzione dei canali di scolo e dei fiumi. Non possiamo pagare due volte quello che, con un intervento di manutenzione del territorio, si poteva limitare e magari spendere i soldi una volta sola. E' un ragionamento che coinvolge anche l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna: a questo proposito, proporremo di evitare che i componenti dell'Unione siano nominati, come lo sono i consiglieri provinciali. Credo che chi rappresenta i cittadini a livello di Unione debba avere un mandato politico dai cittadini, con l'obiettivo di arrivare all'elezione diretta dei consiglieri.

Se fosse eletto, quale sarebbe la prima cosa che farebbe?

Una delle prime cose che farei sarebbe ricostruire un sistema funzionante di partecipazione dei cittadini. Il Comune di Lugo aveva un ufficio Decentramento molto valido che è stato praticamente chiuso. Riaprire l'ufficio Decentramento per ricominciare a ragionare con i cittadini e scegliere le priorità insieme. E poi rivedere il sistema dei lavori pubblici, la sanità, il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti. Hera nacque perché doveva ridurre i costi per i cittadini. Ma ora i costi lievitano tutti gli anni. Altra cosa su cui si dovrebbe lavorare è un ragionamento su acqua pubblica e rifiuti. Lugo anni fa appaltò anche il sistema delle farmacie comunali. Io cercherei di riportarle in capo al Comune darebbero un utile maggiore rispetto a quello che danno oggi.

Quali sono le cose che la preoccupano di più nell'ipotesi di una vittoria del centrodestra?

Il proseguimento accelerato del sistema di dismissione della cosa pubblica. Anche il centrosinistra, quando ha governato, ha portato avanti la liberalizzazione e la privatizzazione dei servizi. Per 40 anni sono stato dipendete della Società Autostrade, quando si dà il monopolio pubblico in mano a un privato si compie un errore ingiustificabile. Penso che il centrodestra, essendo ancora più liberista, accelererebbe questo processo. Inoltre mi preoccupa la mancanza di esperienza del territorio. Oggi non c'è più una formazione della classe politica. Io nel corso della mia esperienza politica ho fatto un percorso di conoscenza della macchina pubblica. Oggi purtroppo non è più così. A parte Zannoni, gli altri due candidati alla carica di sindaco a Lugo sono due persone stimabilissime, però la loro esperienza di governo pubblico è pari a zero. Un fatto che conta sia a livello locale che nazionale. Basti pensare che Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa del Paese, è passato dal 3% al 30%: erano preparati per una classe politica adeguato al governo della Nazione? Non può essere.

Una parola sui suoi avversari politici?

Elena Zannoni, la conosco, abbiamo fatto una legislatura assieme come assessori nella Giunta Cortesi. Gli altri non li conosco, perciò eviterei di dare giudizi che possono essere sbagliati.

Se dovesse finire al ballottaggio, con chi le piacerebbe gareggiare dei suoi avversari?

Durante la conferenza stampa di presentazione della mia candidatura, dichiarai che la mia disponibilità a dialogare con chi sta a sinistra ci può essere, con chi sta a destra assolutamente no. Io sono comunista e quindi trattare con l'altra fazione la vedo difficile. Il problema non è con le persone ma è nei contenuti. Tuttavia anche questa volta, come nel 2014, siamo stati convocati dopo che il Partito Democratico aveva deciso la propria candidatura. Io credo che se il centrosinistra vuole ricostituirsi deve prima cominciare a parlare di contenuti, e poi di persone. Non è un problema di nomi, ma di programmi. Sui punti fondamentali del nostro programma noi non transigiamo.