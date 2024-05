Elezioni a Lugo, il candidato Barone incontra quartieri e frazioni

Inizia lunedì 13 maggio il “tour” nei quartieri e nelle frazioni di Lugo pianificato dal candidato sindaco Francesco Barone, sostenuto dalla coalizione di centro destra formata dalle liste civiche “CambiAMO Lugo” e “Area Liberale” e dai partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Ad inaugurare il programma di incontri sarà la frazione di Voltana dove Barone è atteso lunedì per le 20,30 alla sala polivalente del centro civico di via Fiumazzo 647. A seguire, mercoledì 15 maggio sarà il turno delle circoscrizioni di Lugo Nord, Ascensione e Lugo Est coinvolte nel confronto organizzato al centro civico di via Piratello 68 al primo piano del centro commerciale Iris e giovedì 16 maggio delle frazioni di Bizzuno, San Potito, San Lorenzo e Cà di Lugo incontrate nella tensostruttura di Bizzuno presso il centro civico di Piazza del Parco.

Gli appuntamenti riprenderanno mercoledì 22 maggio con l’incontro fra Barone e le circoscrizioni di San Bernardino, Santa Maria in Fabriago, Giovecca e Belricetto organizzato presso il centro civico di San Bernardino, in Stradone San Bernardino 47 e proseguiranno lunedì 27 maggio con i quartieri di Lugo Ovest e Sud e Villa San Martino incontrati al centro civico di Lugo Ovest in via Don Angelo Ceroni. La chiusura del calendario è prevista per venerdì 21 maggio con l’evento in programma nel Salone Estense della Rocca in Piazza dei Martiri durante il quale Barone incontrerà i cittadini di Lugo Centro.

“Sono entusiasta di annunciare il nostro calendario di incontri – sottolinea Barone - Come candidato sindaco il mio impegno è quello di ascoltare le esigenze dei cittadini, conoscere le loro sfide e lavorare insieme per un futuro migliore per la nostra amata città – e continua - Il cambiamento parte dalla nostra partecipazione attiva e dalla collaborazione. Siate parte di questa importante conversazione per una Lugo migliore per tutti noi”. Ogni incontro si svolgerà in orario serale a partire dalle ore 20,30.