Elezioni a Lugo, il candidato sindaco Barone parla di sport e turismo

Si intitola “Sport e turismo: valori, gestione, prospettive” l’incontro organizzato domani, a partire dalle ore 20,30 presso il centro civico di via Piratello 68, situato al primo piano del centro commerciale Iris di Lugo. L’evento promosso dalla lista civica Area Liberale, si propone l’obiettivo di analizzare lo stato attuale e le prospettive future di entrambi i settori insieme al candidato sindaco della lista “CambiaAMO Lugo”, Francesco Barone e a diversi esperti. Saranno presenti infatti, come relatori, Filippo Donati, ex Presidente di Asso Turismo Emilia- Romagna ed Ex Presidente nazionale AssoHotel, Andrea Poli, ex campione del mondo di pattinaggio, Leopoldo Zaccari, allenatore di calcio Uefa oltre, ovviamente, al candidato sindaco Barone.

“Esperti di settore condivideranno le loro conoscenze, offrendo approfondimenti su come l’attività sportiva possa essere occasione di educazione e formazione, nonché catalizzatrice per il turismo – spiegano gli organizzatori - I temi principali che saranno toccati durante l’evento riguardano i valori che sono alla base dello sport, quindi inclusione, cooperazione e benessere, la necessità di poter contare su impianti sportivi adeguati, oggetto di periodica manutenzione, resi disponibili equamente per le società che ne fanno richiesta e le prospettive future, legate alle tendenze emergenti e alle strategie di sviluppo di una economia turistica tramite il coinvolgimento e lo sviluppo dello sport”. Modera l’incontro Jacopo Ronchi.