Elezioni a Lugo, il candidato sindaco Randi propone di realizzare "l'altalena più alta d'Europa"

Un'altalena alta 21 metri nel centro di Lugo. Questa è la proposta che Enrico Randi lancia in vista delle elezioni comunali che si terranno l'8 e il 9 giugno. Il candidato sindaco della lista civica 'Noi con Enrico Randi' torna alla ribalta dopo l'inaugurazione della sede del comitato elettorale sulla quale erano apparse fotografie di donne seminude abbinate ad alcuni numeri.

Prendendo spunto dalle installazioni realizzate in Trentino e in Sicilia, Randi presenta agli elettori lughesi l'idea di realizzare nel centro della città "l'altalena più alta d'Europa". Il candidato sindaco parte con una critica alla Meridiana dei popoli, struttura monumentale del 2014 che sorge a margine di piazza Garibaldi, realizzata da Mario Nanni e alta appunto 21 metri. "E' un'opera fallimentare da tutti i punti di vista - afferma Randi - Da quando esiste non è mai stata un'attrazione turistica, non abbiamo mai visto qualcuno fermarsi a fare una foto e non piace nemmeno ai lughesi". Per smantellarla i costi sarebbero ingenti, continua Randi che propone "con poche migliaia di euro" di trasformarla "nell'altalena più alta d'Europa. L'Altalugo. Una grande idea a costo quasi zero che otterrà migliaia di visitatori che verranno a Lugo ogni anno".