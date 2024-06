Elena Zannoni è la nuova sindaca di Lugo: "Dare un'immagine della città diversa da quella del centrodestra ci ha premiati"

Dopo lo spoglio delle primissime sezioni, sembrava che Lugo si avviasse verso il ballottaggio. Invece Elena Zannoni è riuscita nell'impresa di essere eletta sindaca al primo colpo raccogliendo il 51,36% dei voti, sbaragliando lo sfidante di centrodestra Francesco Barone che ha ottenuto il 40,62% delle preferenze, Secondo Valgimigli di Comunisti (4,05%) ed Enrico Randi di Noi con Enrico Randi (3,97%). La candidata del centrosinistra - sostenuta da Pd, Insieme per Lugo, Italia Viva, M5S, PrI, PsI, Sinistra Italiana e Verdi - ha raccolto il testimone dal sindaco uscente Davide Ranalli, che martedì in Rocca ha proclamato la nuova sindaca consegnandole la fascia tricolore.

Per Zannoni, 49enne amministratrice delegata di una società di servizi, si tratta di un "ritorno sui banchi", essendo entrata in consiglio la prima volta a 19 anni e avendo rivestito il ruolo di assessora ai servizi sociali e al personale e bilancio, prima con il sindaco Roi, poi con il sindaco Cortesi (col quale è stata anche presidente del consiglio comunale). Abbiamo fatto due chiacchiere con la nuova sindaca.

Zannoni, cosa ha provato quando ha capito che ce l'aveva fatta, e al primo turno per di più?

Sicuramente una grande soddisfazione, anche se ci ho messo un po' a rendermene conto! Ho cominciato a capire che si poteva vincere al primo turno dopo i risultati delle Europee, ma non ci ho creduto fino in fondo perché so che ci sono tanti elementi che incidono sulle comunali che, invece, sulle europee non incidono. Per esempio tutta la questione dell'alluvione, ma soprattutto i candidati consiglieri e i candidati sindaci: sono elementi fondamentali nella scelta di chi votare alle comunali e generalmente c'è anche una conoscenza personale che funziona tantissimo. Io sono molto contenta della mia squadra di candidati, hanno ottenuto un risultato eccezionale, è andato tutto bene in maniera inaspettata.

Abbiamo visto l'abbraccio con Davide Ranalli durante i festeggiamenti: cosa le ha detto?

Le parole esatte non me le ricordo! (ride, ndr) Però devo dire che in questi giorni mi ha detto tante volte che sono stata brava, che ho fatto una campagna elettorale molto bella e che era molto contento. Lui già domenica sera, prima ancora che uscissero i risultati delle europee dei nostri seggi, mi ha detto che avremmo vinto al primo turno. Io non ci ho creduto neanche dopo lo scoglio dei primi seggi, che non era così buono, perché sono arrivati dei seggi un po' difficili. Invece aveva ragione.

Il suo primo impegno come sindaca quale sarà?

Stiamo iniziando a lavorare sulla nuova giunta, perché bisogna partire subito col lavoro. Ho tante cose da fare, voglio fare tante cose in questi giorni e quindi mi serve una squadra, non voglio metterci troppo tempo a comporla.

I suoi avversari le hanno scritto per congratularsi?

No, non mi ha chiamata nessuno dei tre. Però è una scelta... Diciamo di stile. Mi hanno invece chiamata diversi candidati consiglieri, che ringrazio e saluto perché si sono comportati tutti correttamente in questi mesi e quando c'è stato qualcosa che non funzionava abbiamo avuto modo di chiarirlo, perché siamo comunque concittadini e quindi mi fa piacere questo atteggiamento. Abbiamo condotto una campagna elettorale, anche con i candidati sindaci, molto corretta. Credo che lo stile diverso abbia influito molto. Io l'ho detto: volevo dare un'immagine della città diversa da quella che veniva data, in particolare, dal centrodestra, e credo che la cosa abbia avuto un suo effetto. Però non lo so valutare in termini elettorali assoluti. Vedremo anche nelle prossime occasioni.

A Lugo e in generale in Emilia-Romagna il centrosinistra resiste, ma in Europa in questa tornata abbiamo visto l'avanzata dell'estrema destra: cosa ne pensa?

Purtroppo per le Europee devo dire che vivo un po' una dissociazione, perché Lugo è andata molto bene, c'è stata una performance molto buona del centrosinistra anche oltre le comunali, perché ovviamente essendoci più polarizzazione in questo caso il risultato è stato ottimo e il Pd ha avuto un buon risultato. A Lugo ma anche in Italia in realtà, perché nella forchetta iniziale degli exit poll siamo arrivati al punto più alto in generale. In Italia non posso dire che il risultato sia negativo, ha tenuto sicuramente il governo di centrodestra, ma è molto migliorato anche il Partito Democratico. Purtroppo a livello europeo, invece, i venti di destra si sentono forti. E non è neanche un centrodestra, ma è un'estrema destra, quindi la situazione secondo me è molto preoccupante.