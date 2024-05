Elezioni a Lugo, Martelli (Lega): "Fragilità idraulica del nostro territorio, troppi ritardi negli interventi"

"In questi giorni di campagna elettorale i candidati stanno affrontando molte tematiche importanti per il futuro della nostra città. Tuttavia noi del gruppo Lega crediamo che sia doveroso mantenere il focus principale delle discussioni politiche sulla sicurezza idraulica del nostro territorio. I terribili eventi alluvionali di un anno fa e ultima in ordine cronologico la bomba d’acqua del 15 maggio, ci hanno mostrato la fragilità idraulica del nostro territorio". Lo afferma Francesco Martelli, segretario comunale della Lega a Lugo.

"Fragilità che deriva sicuramente dalla morfologia del territorio ma anche dai significativi ritardi nella realizzazione di opere strategiche per il contenimento delle acque - prosegue Martelli - In questi anni in Consiglio Comunale abbiamo sollecitato più volte l’amministrazione comunale a portare avanti i lavori di messa in sicurezza idraulica di Lugo Sud e Lugo Ovest, che dal 2021 vengono annunciati come cosa fatta, ma, ancora non ultimati, mettono in serio pericolo i due quartieri di Lugo più soggetti ad allagamenti. Credo che il caso più emblematico di ritardi sia sicuramente il cantiere Lugo Ovest, il cui progetto esecutivo, istituito con delibera di giunta n. 160 del 28/10/2021, prevedeva la consegna dell’opera entro il 5 maggio 2022. Tuttavia i ritardi nei lavori non hanno permesso alla stazione di pompaggio di utilizzare il Canale dei Mulini per il deflusso delle acque, durante l’alluvione del maggio scorso".

"L’enorme quantità di acqua che ha invaso il nostro comune un anno fa, difficilmente poteva essere contenuta dalle opere di laminazione previste dall’amministrazione comunale, tuttavia il completamento di questi lavori avrebbe diminuito il livello dell’acqua e il tempo di permanenza dell’acqua nei quartieri di Lugo. Inoltre adeguati lavori di laminazione metterebbero in sicurezza Lugo da allagamenti dovuti a intense precipitazioni, come quelle che hanno allagato il Lugo e frazioni qualche giorno fa. L’attenzione e il lavoro della Lega per la sicurezza idraulica - conclude Martelli - continuerà anche nella prossima legislatura, auspichiamo che questo tema sia la priorità non solo per noi, ma anche per le altre liste candidate, a prescindere dall’appartenenza politica".