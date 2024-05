Elezioni a Lugo, si presenta la lista della Lega a supporto del candidato sindaco Barone

Si è tenuta sabato la presentazione della Lista Lega per le elezioni comunali di Lugo. "La lista - spiega Francesco Martelli, segretario della Lega a Lugo - è frutto dell'ottimo lavoro che il nostro gruppo ha fatto in questi anni sia in Consiglio comunale sia nelle Consulte di decentramento. Posso affermare che la lista della Lega è una lista molto esperta, formata da persone che conoscono da molto tempo e che da anni si impegnano attivamente per la nostra città. In particolare tra i componenti della lista ci sono 4 consiglieri comunali, un consigliere dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, 7 consiglieri di consulta e un presidente di consulta. Sono convinto che il lavoro svolto dal gruppo Lega nell'ultima legislatura è stato fondamentale per creare un progetto valido e credibile che avrà successo nelle prossime elezioni comunali".

Questi i candidati alla carica di consigliere comunale: Martelli Francesco, Valgimigli Mattia, Scardacchi Gian Luca, Magnani Barbara, Pirazzini Luigi, Pattuelli Tatiana, Soldati Paolo, Tasselli Francesca, Cattani Chiara, Bertozzi Silvano, Ferruzzi Maria Clelia, Falzoni Cesare, Sbrendola Maria Clara, Sangiorgi Everardo, Dadi Gessica, Berardi Manuela e Villa Gaspare

Gli incontri sul territorio

Riprende intanto mercoledì 22 maggio il calendario di incontri organizzato dal candidato sindaco Francesco Barone sostenuto dalle liste civiche “CambiAMO Lugo” e Area Liberale e dalla cordata composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il 22 maggio, Barone incontrerà alle ore 20,30, le frazioni di San Bernardino, Santa Maria in Fabriago, Giovecca e Belricetto nel centro civico di San Bernardino (Str. San Bernardino 47/a). Altre tre serate sono attese per la settimana prossima, a partire da lunedì 27 maggio quando Barone si dedicherà in particolare alle frazioni cittadine. Lugo Ovest, Lugo Est e Villa San Martino sono le circoscrizioni che il candidato incontrerà al Centro Civico di via Don Angelo Ceroni a Lugo Ovest, il 27 maggio a partire dalle 20,30. Seguiranno gli appuntamenti con le frazioni di Lugo Nord, Ascensione e Lugo Est al centro civico di Via Piratello, al primo piano del centro commerciale Iris, giovedì 30 e con Lugo Centro nella serata finale organizzata al Salone Estense della Rocca di Lugo in Piazza dei Martiri 1, venerdì 31 maggio. “I fenomeni climatici degli ultimi giorni ci hanno ricordato che i lavori di manutenzione e potenziamento necessari per adeguare la rete fognaria non sono ancora stati eseguiti. L’intero sistema di scolo delle acque è stato fortemente danneggiato dall’alluvione dello scorso anno - commenta Barone - I lavori avrebbero dovuto partire il giorno dopo, invece l’indagine commissionata per stabilire il piano di interventi è stata avviata solo ora e culminerà nel 2025 con lavori che probabilmente vedranno la luce fra il 2026 ed il 2027 se siamo fortunati. Tutti noi meritiamo un cambiamento di rotta. Il coinvolgimento di tutti è fondamentale – sottolinea Barone – per costruire insieme un futuro migliore per il nostro territorio. Gli incontri nelle frazioni e con le circoscrizioni sono fondamentali per rafforzare il senso di comunità e per porre le base di quel percorso che ci porterà a crescere insieme”.