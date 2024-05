Elezioni a Lugo, presentata la lista a sostegno di Elena Zannoni

Questa mattina è stata presentata la lista di Insieme per Lugo, parte della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidata sindaca Elena Zannoni. All’incontro sono intervenuti il coordinatore della lista Stefano Scardovi e la candidata sindaca Elena Zannoni che dichiara: “In questi giorni stiamo raccogliendo le firme per presentare le sette liste che compongono la coalizione di centro sinistra. Oltre 140 persone che hanno scelto di metterci la faccia per questa nostra bellissima comunità. È una coalizione eterogenea ma tenuta insieme da solidi valori e da un progetto che abbiamo costruito insieme nei gruppi di lavoro delle liste e della coalizione. In questo panorama Insieme per Lugo è un simbolo di questa eterogeneità. Ho davvero apprezzato il percorso con cui insieme per Lugo ha deciso di continuare l'esperienza intrapresa cinque anni fa, con tanti nuovi innesti. È una risposta per tutti coloro che forse non si riconoscono in un partito, ma vogliono contribuire a far governare il centrosinistra”. Al termine, la candidata Alessandra Morici ha presentato l’elenco dei componenti della lista e sono state presentate da Fiorenzo Baldini e Annalisa Antonellini due eventi che si svolgeranno il 13 ed il 22 maggio con a tema rispettivamente le comunità energetiche e il sostegno delle donne a favore della parità di genere.