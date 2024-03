Elezioni, la maggioranza di Conselice: "Offesi dalle parole del candidato Gianfranco Fabbri"

I consiglieri del gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale a Conselice sono stupiti delle parole che l'ex vicesindaco, Gianfranco Fabbri, ha pronunciato in occasione della sua candidatura a capo della lista “Con voi” definendoli pubblicamente “dei semplici alzatori di mano”.

"Come ben sa l'ex vicesindaco prima di ogni consiglio comunale il gruppo di maggioranza si ritrova per discutere i punti all’ordine del giorno del consiglio stesso ed è quella la sede in cui esprimono dubbi o contestazioni – sottolinea la capogruppo Rita Brignani – e dove si decide la posizione da tenere in consiglio. Dove trova il coraggio Fabbri per simili parole offensive, proprio lui che a sei mesi dalla fine della legislatura se ne esce per andare a capo di una lista civica, sostenuta da tutto il centrodestra locale e provinciale. Questo come lo vogliamo chiamare? Prima di formulare giudizi sulle persone con cui ha lavorato per oltre quattro anni pensi anche a sé stesso”.