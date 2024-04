Elezioni a Massa Lombarda, il candidato sindaco Tozzola: "Non siamo una lista schierata"

In vista delle elezioni amministrative, Giovanni Tozzola, candidato sindaco a Massa Lombarda per la lista “La Piazza Insieme”, si smarca da ogni 'apparentamento' a partiti politici nazionali. "La lista civica che rappresento, La Piazza Insieme non è affatto una lista schierata - afferma Tozzola - Siamo una lista trasversale, lontana dalle logiche di partito. Ascoltiamo chiunque desideri farlo e non abbiamo nessuno sponsor che possa un domani battermi sulla spalla per un rendiconto. Non siamo nè una lista di destra e neppure di sinistra e siamo sia di destra che di sinistra. Crediamo ci sia bisogno di cervelli e non di tessere per rimediare un territorio che merita molto di più di quel che ora fa vedere".