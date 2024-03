Elezioni a Massa Lombarda, Sangiorgi lascia la presidenza Avis: "Carica che potrebbe essere strumentalizzata"

Due gli appuntamenti pubblici per il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Sangiorgi a Massa Lombarda in settimana. Martedì scorso a Fruges e ieri sera a Massa Lombarda. In tanti hanno preso parte a questi incontri di presentazione. “Sono onorato di aver avuto l’attenzione di tante persone, non è scontato che qualcuno voglia dedicarti tempo in questa epoca e dedicarlo soprattutto alla politica”, sono le prime parole di Stefano Sangiorgi che, nel suo discorso, ha annunciato anche le sue dimissioni dalla presidenza di Avis della città “con dispiacere, ma ritengo di dover lasciare una carica che potrebbe essere oggetto di strumentalizzazione in campagna elettorale, per questo motivo per il rispetto che ho verso l’Associazione e i volontari ho deciso di dimettermi”.

Entrambe le serate sono state moderate dal segretario comunale del PD Alberto Carnelos, Daniele Bassi, sindaco uscente, ha illustrato i suoi cinque anni di lavoro toccando diversi punti: sicurezza, economia, Unione dei Comuni, antifascismo, etc. una relazione curata nei dettagli con numeri e riferimenti concreti alle opere eseguite nel suo mandato. Sangiorgi si presenta da indipendente per il centro sinistra, lista civica “Massa Lombarda Futura”, e ha raccolto anche l’appoggio di Azione e di Italia Viva.

Stefano Sangiorgi è stato, ed è ancora assessore all’ambiente, protezione civile e digitalizzazione nel Comune di Massa, un’esperienza decennale sulle spalle: “Non ci si improvvisa politico, non si ci improvvisa Sindaco - afferma - capire, ascoltare, studiare, decidere e poi agire, amministrare un ente pubblico è un compito che richiede impegno, buon senso, responsabilità”. Sabato 9 marzo si terrà l’apertura ufficiale della campagna elettorale con l’inaugurazione della sede del Comitato, luogo, durante la campagna, per incontri tematici e dialogo con i cittadini.