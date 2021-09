Elezioni, Mingozzi (Pri) incontra i suoi sostenitori al circolo di San Michele

Giovedì pomeriggio il candidato del Partito repubblicano italiano Giannantonio Mingozzi ha incontrato al circolo di San Michele alcune delle 100 persone che lo sostengono per il Comune; con Mingozzi anche la candidata indipendente Valeria Ridolfi, il capolista Eugenio Fusignani e altri in lista come Agrioli, Guerra, Albertini, Pagani, Rossi, Servadei, Monti, Guglielmino, Balella.

"E' stata l'occasione - sottolinea Mingozzi - per ringraziare della fiducia quanti mi offrono consigli e problematiche da affrontare, e in proposito ho detto quanto sia incredibile la manifestazione di protesta che alcuni movimenti verdi e collettivi hanno tenuto davanti all'Autorità Portuale contro lo sviluppo del porto, parlando di sconvolgimenti e di nessun vantaggio: non è così perchè dai nuovi investimenti sul porto, in piena sicurezza e rispetto dell'ambiente, nasceranno posti di lavoro per i giovani ed una dimensione internazionale che farà crescere commerci, logistica e nuove imprese che si insedieranno, cioè il futuro di Ravenna".

Valeria Ridolfi ha sottolineato la sua matrice cattolica e ricordato la figura di Benigno Zaccagnini "che ben si accompagna alle immagini di Mazzini e Ugo La Malfa del circolo, tutti padri e protagonisti di una Repubblica europeista e democratica che amiamo e difendiamo". Tra i presenti gli imprenditori Alder Antoniacci, Maura Caporossi, Gianni Fabbri, Valentino Farinelli, Gianni Bambini, gli avvocati Maurizio Angelini e Slvia Maroni, glorie dello sport come Nadia Tavolieri e Rosario Castronovo, l'insegnamento e l'università con Oreste Orioli, Federico Lombardi, Donatella Mazza, Michela e Cristina Casadei, le professioni con Cristina Liverani, Ferruccio Tramonti, Dea Saragoni, Stefano Casadei, Piero Roncuzzi, il mosaico con Debora Gaetta e Paola Miccoli, l'agricoltura con Giampiero Raffi, esponenti della cultura come Graziella Pasini, Anna Spizuoco, Novella Sacchetti, Barbara Tulli, e ancora Alfiero Mingozzi, Monica Morelli, Emanuela Forza e Giancarlo Cimatti.