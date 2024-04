Elezioni, Morrone (Lega) attacca il candidato Missiroli: "Un marziano a Cervia"

“Mattia Missiroli candidato sindaco della sinistra cervese sembra un marziano caduto sulla terra a Cervia. Parla di turismo e soprattutto di potenziamento del porto canale come se il padre padrone dell’amministrazione cittadina non fosse da sempre il partito a cui appartiene. Missiroli chiede garanzie che i lavori si concludano, in caso di sua vittoria, entro il termine del mandato. Ma a chi chiede queste garanzie? La partita si gioca tutta in casa Pd. Bene ha fatto il gruppo della Lega a presentare sia un ordine del giorno in Consiglio comunale prospettando l’esigenza inderogabile dell’allungamento del porto canale, sia un’interpellanza dove si chiede conto delle attività per superare i gravi problemi tra cui i rilevanti fenomeni di interrimento e di accumulo di sabbia all’imboccatura che addirittura impedirebbero in determinate condizioni ingresso e uscita delle imbarcazioni, creando seri problemi al diporto e alla pesca”. Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna commenta le dichiarazioni dell’esponente Pd.

“Missiroli dovrebbe anche sapere che è in essere una convenzione con ‘Arco Marina’ che, come concessionario, oltre al progetto di riqualificazione, dovrebbe garantire costantemente e con decorrenza immediatamente successiva alla presa in consegna del bene la piena navigabilità con dragaggi o altri interventi tecnici. E’ così che emerge lo scollamento tra il candidato del centrosinistra e la realtà cervese e addirittura la mancata conoscenza dell’attività dell’amministrazione uscente. Cervia merita sicuramente di più: non è il tempo di principianti pur animati da buone intenzioni, ci aspetta infatti uno snodo importante del futuro delle località turistico/balneari e, per questo, servono idee alternative e vincenti e amministrazioni che le sappiano portare avanti - conclude Morrone - Per altro, proprio sul tema della pesca che interessa da vicino le attività ittiche locali ho previsto una visita del sottosegretario alle politiche agricole Luigi D’Eramo a Cervia”.