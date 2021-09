Elezioni, Movimento 5 stelle: "Per Ravenna puntiamo al Superbonus 110%"

“Martedì pomeriggio, assieme ai nostri portavoce in Senato Agostino Santillo e Marco Croatti, abbiamo incontrato alcuni operatori e imprenditori affiliati alla Cna di Ravenna per parlare del Super bonus 110% ma non solo”, dice Schiano Giancarlo, candidato del Movimento 5 stelle per le comunali 2021. "Grazie al superbonus 110 % abbiamo riscontrato 95.000 posti di lavoro in più in un anno nel settore edilizio, per questo speriamo nella conferma della proroga che non può essere eterna, ovviamente, ma almeno che possa raggiungere il 2025”.

Il candidato pentastellato ribadisce l’importanza del cambiamento ecosostenibile, "attuabile non solo da parte dei cittadini ma anche dalle istituzioni Comunali. Martedì il presidente Giuseppe Conte era a Milano, in visita al cantiere di un condominio in fase di ristrutturazione grazie al superbonus 110%, volano per la ripresa economica del paese, grazie alla quale ormai siamo vicini a quota 7 miliardi di euro per i lavori avviati su tutto il territorio nazionale".

Il Superbonus al 110% permette a migliaia di imprese di lavorare, di assumere e consente ai cittadini di avere case più sicure, riducendo l’emissione di CO2 e i costi delle bollette. Il candidato conclude: “In questo modo aumenta sia la filiera edilizia che tutto l’indotto; per questo chiediamo che venga dato il via libera anche al "Superbonus imprese", ovvero alla cedibilità dei crediti fiscali relativi a Transizione 4.0: un passaggio fondamentale, che rappresenterebbe una forte iniezione di liquidità per tutto il nostro mondo produttivo. Per il Movimento 5 stelle il futuro è importante, difatti il prossimo traguardo punta ai successivi 20 anni, ad un futuro dopo il superbonus 110%, grazie a "le Comunità energetiche" (già attive dal 2020) che saranno non solo il volano per il lavoro edilizio, ma anche manovra utile per l'efficientamento energetico".