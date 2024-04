Elezioni, il Movimento Indipendenza si consolida in vista delle amministrative

Si consolida il Movimento Indipendenza in vista delle prossime elezioni comunali previste a Lugo nelle giornate dell'8 e 9 giugno. Dopo la triplice raccolta firme promossa dal coordinatore per la provincia di Ravenna, Ugo Viola, sui temi della Palestina, libertà sui trattamenti sanitari e per salvare la sanità pubblica, il referente Nazionale Enti Locali ed elettorale del partito, Beppe Lauria, ha incontrato il candidato sindaco Enrico Randi della Lista civica "Noi con Randi", rinsaldando il rapporto di collaborazione in funzione delle elezioni amministrative.

Temi centrali per il Movimento Indipendenza sono "il sostegno alle famiglie in difficoltà, la sicurezza e il ritorno ad un sistema di raccolta differenziata che non sia il porta a porta, una vera e propria vessazione per le famiglie lughesi. È di pochi giorni fa l'intervento pubblico del Coordinatore Ugo Viola contro l'aumento della Tari".