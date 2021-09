Elezioni, Nicola Fratoianni (Si) a Ravenna per sostenere la candidatura di De Pascale

Settimana fitta di appuntamenti per Sinistra Italiana in vista delle elezioni per far conoscere le proprie proposte e i candidati inseriti nella lista di Ravenna Coraggiosa

Prosegue l'impegno di Sinistra Italiana nell'ultima settimana prima del voto a sostegno della candidatura di Michele de Pascale a sindaco e della lista Ravenna Coraggiosa. Questi i prossimi appuntamenti. Martedì alle 19.00 all'interno del parco della Rocca Brancaleone Sinistra Italiana presenta ai cittadini 10 proposte per il lavoro, insieme al professore di diritto del Lavoro Federico Martelloni, Consigliere comunale a Bologna.

Mercoledì, continua in mattinata. presso il mercato cittadino di Ravenna. la raccolta firme per la Next Generation Tax di Sinistra Italiana: un'imposta progressiva che colpisce i patrimoni multimilionari per finanziare l'istruzione e la sanità pubblica. Sarà presente il Consigliere regionale di Coraggiosa Igor Taruffi. Venerdì appuntamento al mercato di San Pietro In Vincoli per parlare delle proposte per il forese e contro la diseguaglianza sociale e fiscale. Al banchetto i cittadini potranno incontrare il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. A seguire, sempre venerdì, ci sarà alla Rocca Brancaleone di Ravenna un pranzo elettorale insieme al segretario nazionale e parlamentare Fratoianni a sostegno dei candidati si Sinistra Italiana nella lista di Ravenna Coraggiosa, Nicola Staloni e Erika Minnetti.