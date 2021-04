Elezioni, parte il 'Cantiere Ravenna': "Una realtà alternativa. Donati? Non è detto che sarà il candidato"

Non solo una coalizione di centrodestra, ma un vero e proprio 'Cantiere Ravenna' che raccolga civici, associazioni, esercenti per sfidare la ricandidatura del sindaco uscente

"L'incontro è stato molto positivo: all'ordine del giorno non c'era l'indicazione del nome del candidato sindaco, non abbiamo candidato nessuno oggi - precisa subito Morrone - Ora partirà ufficialmente il 'Cantiere Ravenna', una realtà alternativa ampia a chi governa oggi. Non solo centrodestra, quindi, ma un dialogo con i civismo e associazionismo, imprenditori, partite Iva, esercenti, tutte quelle realtà che l'amministrazione attuale e quelle precedenti non sono state in grado di ascoltare".

All'incontro ha partecipato naturalmente anche Donati. "È un imprenditore che conosce molto bene Ravenna - spiega il segretario della Lega Romagna - Abbiamo parlato di imprese, turismo, conosce molto bene commercianti ed esercenti. È stato un dialogo molto interessante, ora lui dovrà fare le sue valutazioni. Da parte nostra c'è stato interessamento sul suo nome perché per noi ha ottime caratteristiche, ora lui sonderà il terreno degli ambienti civici, delle associazioni e dei sindacati. Anche da parte sua c'è stata disponibilità, ma potrebbe anche essere che durante il percorso saltino fuori altri nomi".

Pesante l'assenza al confronto di Forza Italia: "Ancarani è l'unico contrario, ma c'è un interesse personale in gioco - puntualizza Morrone - Lui vuole fare il suo nome. Per quanto mi riguarda, credo che potremmo scegliere un candidato politico solo se non trovassimo un candidato civico, che allarga di più il consenso".