Elezioni, Partito Socialista a congresso: assemblea a Russi

Sabato 20 gennaio si terrà il congresso provinciale del Partito Socialista, convocato per le 9:30 a Russi nella sala Ravaglia di via Cavour 21. La sindaca Valentina Palli porterà l’indirizzo di saluto della città. Saranno presenti i segretari provinciali di Pd, Pri, Sinistra Italiana, +Europa, Azione e Italia Viva. La relazione introduttiva sarà svolta dal segretario provinciale uscente Francesco Pitrelli. Trarrà le conclusioni il segretario regionale Francesco Bragagni.

"Un’importante occasione per verificare, a partire dal livello locale, la capacità dei partiti di centro sinistra di trovare le necessarie intese politiche e programmatiche per affrontare con successo le sfide elettorali che culmineranno con le elezioni europee del giugno prossimo - spiegano dal PS - Sarà a disposizione di congressisti e invitati il documento con i punti tematici predisposti in preparazione del Congresso. Molte le questioni all’ordine del giorno sia a livello locale che nazionale, dall’ambiente – tema in Romagna particolarmente sentito dopo l’alluvione di maggio scorso ma anche in considerazione degli alti livelli di inquinamento della pianura padana – ai servizi, primo tra tutti la sanità pubblica, dal lavoro all’istruzione e ai diritti, con particolare attenzione alla tutela della dignità della persona in tutte le sue espressioni e in ogni contesto. La copertina del documento è dedicata a Giacomo Matteotti nell’anno del centenario del suo barbaro assassinio per mano dei fascisti".