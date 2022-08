Elezioni politiche 2022, 5 stelle in corsa a Ravenna con Ruggeri e Marta Rossi: "Saremo la sorpresa come nel 2018"

Sono Marta Rossi e Anastasia Ruggeri le due ravennati che il Movimento 5 Stelle ha scelto per la sfida ai collegi uninomnali delle elezioni politiche in programma il 25 settembre. Nei giorni scorsi erano già stati diffusi i nominativi del movimento per quanto riguardava i collegi plurinominali, dove già comparivano le due ravennati scelte per tentare la complessa sfida per l'uninominale. I senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per l'Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, hanno depositato nella serata di domenica presso la Corte d'Appello di Bologna le liste dei candidati del MoVimento 5 Stelle espressi dall'Emilia-Romagna a seguito delle parlamentarie. "Dopo un'attesa di diverse ore abbiamo depositato le liste, Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, per le politiche del 25 settembre, così come risultate dalle nostre Parlamentarie ed integrate, come da regolamento, dagli interventi del Presidente Conte", affermano gli esponenti del M5S.

"In pochi giorni abbiamo dovuto raccogliere l'intera documentazione e acquisire le accettazioni delle candidature da parte di tutti i candidati risultanti dalle nostre parlamentarie. È stata una corsa contro il tempo che si è conclusa ieri sera (domenica, ndr) con il deposito delle liste, un momento importante per il nostro territorio. Grazie alla guida di Giuseppe Conte, la comunità del MoVimento 5 Stelle ha ritrovato grande entusiasmo e tanta voglia di portare e di raccontare il nostro programma in campagna elettorale. Siamo convinti che saremo la grande sorpresa di queste elezioni, così come lo siamo stati nel 2018". Così in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per la regione Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

Camera

Questi i candidati del Movimento 5 Stelle per la Camera. Per il collegior uninominale di Ravenna, i 5 stelle puntano sulla 33enne Marta Rossi. Per quanto riguarda i collegi plurinominali: Emilia Romagna 01 (Piacenza, Parma, Reggio Emilia): Davide Zanichelli, Elena Mazzoni, Carmine De Falco, Maria Francesca Pugliese. Emilia Romagna 02 (Bologna, Modena, Reggio Emilia): Stefania Ascari, Gabriele Lanzi, Isabella Mazzei, Michele Dell’Orco. Emilia Romagna 03 (Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini). Federico Cafiero de Raho, Marta Rossi, Mariano Gennari, Patrizia Mazzucchi.

Senato

La sfida del collegio uninominale del Senato che raggruppa le province di Ravenna e Ferrara è affidata alla ravennate Anastasia Ruggeri. Questi, invece, i candidati nei collegi plurinominali per il Senato. Emilia Romagna 01 (Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza): Maria Laura Mantovani, Stefano Zambonini, Elisabetta Canovi, Giuseppe Cappa. Emilia Romagna 02 (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini): Marco Croatti, Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi.

I collegi elettorali per le politiche del 25 settembre

La provincia di Ravenna è un unico collegio uninominale per la Camera dei Deputati. Essendo un collegio più "rosso" degli altri della Romagna, è accreditata una vittoria del centro-sinistra. Alti posti per la Camera verranno assegnati dal maxi-collegio plurinominale della Romagna dove i 6 eletti saranno scelti, oltre che dai cittadini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, anche da quelli della provincia di Ferrara. Differente la situazione per il Senato, dove Ravenna si dovrà contendere il collegio uninominale con la provincia di Ferrara. C'è poi il maxi-collegio plurinominale dove i 5 eletti verranno scelti dai territori di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Ferrara e Bologna.