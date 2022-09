Elezioni politiche 2022, a Lugo prende il via la campagna elettorale di Italia Viva

Italia Viva Provincia di Ravenna inaugura la campagna elettorale a Lugo con il primo banchetto informativo dei tanti in programma del comitato locale, composto da Nicoletta Sangiorgi, Dario Grandi, Elide Tasselli, Fausto Renzi e Marco Sartoni. Lo slogan di questa campagna elettorale è “Italia sul Serio”. La lista “Renew Europe” della provincia di Ravenna ha programmato diversi banchetti informativi sparsi sul territorio nelle prossime settimane.

"La testimonianza di Lugo è particolarmente significativa per dimostrare che con la disponibilità e un pizzico di sacrificio è possibile portare agli elettori non solo il nostro programma elettorale, ma anche le facce, le voci e le idee dei tanti volontari di Italia Viva, Azione e del Pri che ancora credono nella possibilità di riprendersi dalla grave interruzione del governo Draghi, senza ideologia ne false promesse, ma stando con i piedi per terra", spiegano dal comitato.