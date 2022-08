Elezioni politiche 2022, Alleanza Verdi-Sinistra presenta i suoi candidati: c'è il ravennate Giovanni Paglia

Venerdì 26 agosto ore 18 alla Rocca Brancaleone si terrà la presentazione alla cittadinanza della lista Alleanza Verdi-Sinistra, con la presenza delle candidate e dei candidati, fra cui il capolista alla Camera Giovanni Paglia, Cristina Mengozzi e Beatrice Brignone. Al Senato, saranno invece candidati Brignone e il leader di Possibile Pippo Civati. "Sarà l’occasione per spiegare le nostre proposte per cambiare l’Italia nel segno della giustizia sociale e ambientale", affermano dalla lista.

"Abbiamo un piano per garantire al nostro paese l’80% di energia rinnovabile entro il 2030, liberandoci dalla dipendenza dalle fonti fossili. Vogliamo ripristinare la scala mobile e fissare un prezzo politico per l’energia, a tutela dei consumatori e delle PMI, nonché tassare al 100% gli extraprofitti di ENI & c. Crediamo - prosegue Alleanza Verdi-Sinistra - si debba abolire la precarietà, tornando alla normalità del contratto a tempo indeterminato, e introdurre un salario minimo di 10 euro l’ora. Alla flat tax rispondiamo con più progressività fiscale, un’imposta sui patrimoni oltre i 5 milioni e lotta dura all’evasione fiscale, per abbassare le tasse a lavoratori e ceto medio".